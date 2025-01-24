Serbest piyasa verilerine göre, güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın, 3.155,22 TL alış ve 3.196,86 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altın, 2.883,12 TL’den alıcı buluyor.

14 ayar altın ise 1.715,46 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın, 5.168 TL alış ve 5.215 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken, eski çeyrek altın 5.073 TL’den alınıp 5.136 TL’den satılıyor.

Yarım altın 10.336 TL alış ve 10.431 TL satış fiyatına sahip. Tam altın ise 20.609 TL alış ve 20.776 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.