Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen Erdem Y. adlı asker, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik yapan 25 yaşındaki Erdem Y., 5 günlük izin alarak Bursa'ya geldi ancak izin süresi dolduktan sonra KKTC'ye dönmedi. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Erdem Y.'nin bir internet kafede oyun oynadığını belirledi. Polis, internet kafeye müşteri gibi girerek Erdem Y.'yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sonrasında Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edilerek birliğine geri gönderildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.