Bursa’da 20 metre ilerideki evine gitmek için babasının yanından ayrılan 16 yaşındaki Halime Altay, 25 gün sonra Tekirdağ’da bulundu. Mutlu haberi öğrenen baba, yetkililere teşekkür ederken kızının yanına gelmesi için gerekli evrakların tamamlanmasını bekliyor.

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. 20 metre ilerideki evine gitmek için babasının yanından ayrılan ve 25 gündür haber alınamayan Halime Altay Tekirdağ’da bulundu. Mutlu haberi duyan baba Soner Altay “Şükürler olsun 25 günün ardından kızımıza kavuştuk. Şu anda yanımızda değil ama en kısa sürede kavuşacağız. Bütün çalışmalarından dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu acıyı bize yaşatanların cezalarını adli makamlar verecektir. En büyük cezayı almalarını istiyorum. İnşallah en büyük cezayı alırlar ve başka insanların canlarını yakmazlar. Halime’ye de işlemlerinden sonra kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Bursa’da kaybolduktan 25 gün sonra Tekirdağ’da bulunan Halime Altay, şu anda devlet koruması altında tutulurken, adli makamların uygun görmesinin ardından ailesine kavuşacak.