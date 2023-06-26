81 ilde kırsal kalkındırma projelerine 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek.

2022-2023 dönemi için 70 ili kapsayan başvuru sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmış, depremden zarar gören 11 ili kapsayan başvuruların süresi ise 8 Mayıs tarihine uzatılmıştı. Destek programına başvuru süresi uzatılan afet bölgesindeki 11 ildeki değerlendirmeler sonuçlandı.

11 ildeki yatırımcılara ait 83 proje için 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Ayrıca Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 7 bin 410 adet proje 750 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin tamamlanmasıyla 985 bin dekar alan modern basınçlı bireysel sulama sistemine kavuşacak. Bakanlık, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında da 250 bin liraya kadar hibe veriyor. Hibe desteğinden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç girişimciler yararlanıyor.

Proje kapsamında bin 200 projeye toplam 300 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bununla birlikte destek programına bütçe dahilinde 250 milyon lira ek bütçe ayrılarak bin projenin daha hibe desteğinden yararlandırılması kararlaştırıldı.

Böylece, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için 81 il genelinde, 2023 yılında 2 bin 200 projeye toplam 550 milyon lira hibe desteği sağlanmış olacak.

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