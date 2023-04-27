Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 26’ncı kez kapılarını tarım sektörüne açtı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 26’ncı Hasyurt Tarım Fuarı törenle başladı. Hasyurt Fuar Alanı içerisinde düzenlenen fuara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ATB Başkanı Ali Çandır, milletvekilleri, il başkanları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, STK temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri, çiftçiler, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törende ilk sözü alan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, eski yerinde yeni yüzüyle gerçekleşen, tarıma ivme kazandırmayı hedefledikleri Hasyurt Tarım Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Geyikçi, “Üretici ve tüketicilerimizin buluşma noktası haline gelen, tarım paydaşlarını ortak noktada buluşturan fuarımıza destek veren Başka Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

SİZE SÖZ VERMİŞTİM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” sözünü hatırlatarak, başladığı konuşmasında “Üreticiye destek vereceğime, her daim yanınızda olacağıma söz vermiştim. “Halden anlayan Başkanınız olarak beni göreve layık gördüğünüz günden bu yana, tarımın başkenti Antalya’mızda yerelden kalkınma hedefimizle çiftçimizi, üreticimizi tüm gücümüzle destekliyoruz” diye konuştu.

TARIMA BÜYÜK DESTEK VERDİK

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal hizmetlerde yaptığı destekleri şöyle anlattı: “Çiftçiye sulamada enerji desteği, kapalı devre sulama tesisleri, akıllı tarım uygulamaları, ekipman ve alternatif ürün desteği, makine teçhizat, süt tankı, hamur yoğurma makinası, üzüm sıkma makinesi, kovan ve arıcılık desteği, tohum, fide, fidan, önleyici veterinerlik hizmetleri, faydalı böcek, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi birçok projemizi hayata geçirdik. Şimdi de toplam 232 Milyon TL yatırımla Kumluca’da sera atıklarından enerji elde edeceğimiz tesisi, Kumluca Beykent Hali’nde yaş sebze meyve paketleme tesisini ve kurutma tesisini hayata geçireceğiz” dedi.

FİNİKE’YE MÜJDE

Başkan Böcek, konuşmasında bir de müjde vererek, “ilk olarak Kumluca’da başlattıkları “Çevre Dostu Çiftçi Kart” Projesi’ni şimdi de Finike’de uygulamaya geçireceklerini söyledi. Böcek, Türkiye’ye örnek olan çevreci projeyle akıllı otomatlara atılan zirai ilaç kutularından elde edilen puanlar ile çiftçiyi ödüllerle desteklediklerini kaydetti.

TARIMDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİN

Hasyurt Tarım Fuarı’nda tohum, fide, gübre ve seracılık alanında değer üreten 95 firmanın 4 gün boyunca üreticilerle buluşacağını belirten Böcek, “Çiftçi kardeşlerimin tarımdaki gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından bu tür fuarlara katılmaları önemlidir. Ürettiğimizi marka haline getirmeli, tanıtmalı ve pazarlamalıyız” dedi.

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR

Türkiye’deki örtü altı tarım üretiminin yarısının Antalya’dan karşılandığına dikkat çeken Başkan Böcek, “ Antalya Büyükşehir Belediyemize ait 21 toptancı halimizde, 996 komisyoncumuz ve 911 tüccarımızla işlem hacmi olarak da Türkiye’de birinci sıradayız. Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için durmadan, yorulmadan Antalya’mızın 19 ilçesinde üreticimizle, çiftçimizle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çiftçi mutlu olursa, Antalya mutlu olur. Çiftçi mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında da “Köylü Milletin Efendisidir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FUARI GEZDİ

Konuşmaların ardından Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi Başkan Böcek’e teşekkür plaketi verdi. Başkan Böcek de fuarın düzenlenmesinde emeği geçen paydaşlara plaket sundu. Daha sonra Hasyurt Tarım fuarının açılış kurdelesi kesildi. Başkan Böcek ve katılımcılar fuarı gezdi.