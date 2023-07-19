Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince düzenlenen 26. Türk Boyları Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı.

Yüzlerce dansçının katıldığı şölen renkli görüntülerle başladı. Gazipaşa Caddesi’nde başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Festivale bu yıl YAFEM ekiplerinin yanı sıra Bosna Hersek, Kabardey, Irak, Kazakistan, Kuzey Osetya, KKTC, Kosova, Dağıstan, Güney Osetya ve İran’dan halk oyunları ekipleri katıldı.

22 Temmuz tarihine kadar devam edecek şölen çerçevesinde Yalova ve ilçelerinde ekipler gösteriler sahneleyecek.