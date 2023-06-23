2023-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının sonuçları açıklandı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, 2023-LGS’de 58 Türkiye birincisi çıkararak başarısını perçinledi.

2023-LGS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğini paylaştı. 58 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Koleji’nden çıktı. Birinciliği paylaşan öğrencileri tebrik eden ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Bugün 58 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Ancak bu sonuç bizi şaşırtmadı çünkü beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü çok sistemli bir şekilde LGS sürecine hazırlanıyoruz. Sadece sekizinci sınıfta başladığımız bir hazırlık değil çok önceki yıllardan başlayarak sınav sistemi konusunda basılı ve dijital yayınlarımız çok güçlü ve bu yayınlarımızla biz öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Şu an ki başarı da bu çalışmaların bir sonucu. Bunun yanı sıra sadece 1 ya da 2 yanlış yapan da çok fazla öğrencimiz var” dedi.

“Öğrencilere uygun lise tercihi yapın, iyi lise kişiden kişiye değişir”

Tercih süreci ile ilgili de tavsiyelerde bulunan Özge Aslan, “Bu süreç aslında çok kritik bir süreç. Çünkü sadece puana göre değil sıralamaya göre tercih yapılacak. Öğrencilerimiz ve velilerimize tavsiyemiz çevreden etkilenmeden, öğrenciye uygun liseyi tercih etmeleri Çünkü iyi lise kavramı kişiden kişiye değişilebiliyor. Her öğrenci fen lisesi veya fen ve teknoloji lisesine uygun olmayabiliyor. Ayrıca lisenin öğrencinin hayaline, hedefine uygun; Akademik başarıyla birlikte sosyal becerilerin de geliştirilebileceği bir lise olması gerekiyor. O lisenin üniversite sınavı başarısına, hem üniversite sınav başarısı hem de eğer ki öğrenci yurtdışında okumak istiyorsa böyle bir hedefi varsa o lisenin hangi ülkedeki hangi üniversiteye öğrenci gönderdiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre çok yönlü bakılarak tercih yapılmalıdır” diye konuştu.

“İşin sırrı çok çalışmak değil düzenli ve verimli çalışmak”

Siirt Kampüsünden LGS birinciliğini paylaşan Cansu Ela Eren, başarıyı elde etmek isteyenlere özel tavsiyelerini şu şekilde paylaştı:

“Başarımın ilk günden beri okula olan sevgim ve okumaya olan merakım. Daha okuryazar olmadan annemin anlattıklarıyla düşleyip hayal gücümle okuduğum kitaplar ve devamında gelen okuma alışkanlığım. Bu alışkanlığım sayesinde girdiğim sınavlarda okuduğum soruları daha çabuk anladım. Yeni nesil sorularda önemli olan okuduğunu anlamak olduğu için rakiplerime göre bir adım önde olduğumu düşünüyorum. Bunun yanında işin sırrı çok çalışmak değil düzenli ve verimli çalışmak. Bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için çabalamak. Önüme koyduğum hedefler ve onlara ulaşma isteğim en büyük motivasyon kaynağımdı. Her zaman yanımda olan ve beni her koşulda destekleyen ailem ve öğretmenlerim de bu başarıda büyük pay sahibi. İlerideki hedefim yazılım alanında uzmanlaşıp en iyiler arasında olmak. Hedefimin ilk basamağı iyi bir lisede olmaktı. Bu basamağa başarıyla ulaştığım için mutluyum, emeği geçen aileme, tüm öğretmenlerime ve okul idaresine teşekkür ederim.”

“Kendimden beklediğim bir başarıydı”

Çorum Kampüsünden Defne Sert, yıl boyunca vermiş olduğu emeklerinin karşılığını aldığı için sonuçtan çok mutlu olduğunu ifade ettiği duygu ve düşüncelerine şunları ekledi:

"Sene içindeki denemelerden de ortalama kimin ne alacağını tahmin edebiliyorduk. O yüzden beklediğim bir sonuçtu. Sınava hazırlanırken konu tekrarını hiç aksatmamak gerekiyor. Daha çok yeni nesil sorulardan matematik, bizi en çok zorlayan ders oluyordu. Ben matematikten çok soru çözdüm, zaten en sevdiğim derstir. Takıldığınız yerlere tekrar dönüp baktığınızda ve ders çalışmayı aksatmadığınız sürece halledilebilecek bir sınav süreci oluyor.”

“Çok çalışarak değil planlı çalışarak başarılı oluruz”

Çorlu Kampüsünden Zeynep Ada Özgöç ise başarının planlı çalışma ile geldiğini söyleyerek, “Başarıyı planlı çalışmakla elde ettim. Çok mutlu ve gururluyum, ailemi de gururlandırdığım için daha da mutlu oluyorum. Önce 450 puan alırım diye başladım. Tempomun 450’ye göre çok daha yüksek olduğunu gördüm. O yüzden hedeflerimi de arttırdım. Başarılı olmak isteyen arkadaşlarıma da çok değil, verimli ve planlı çalışmasını tavsiye ediyorum. Çok çalışmakla değil daha çok planlı çalışmakla başarıya ulaşabiliriz” dedi.

“Hedefim astrofizik mühendisi olmak”

Mimaroba Kampüsü Ekin Esma Ermiş ise, “Dereceye girdiğim için çok mutlu oldum. Beklediğim bir sonuçtu, hissetmiştim. İlk olarak anneme sarıldım. Bu süreçte planlı çalıştım. Bazen yorulduğum dönemler oldu ama çalışmaya devam ettim. Seneye sınava hazırlanacak arkadaşlara tavsiyem yorulsalar da çalışmayı bırakmamaları. İlerideki hedefim astrofizik mühendisliği okumak. Uzaya ilgi duyuyorum ve bu alanla ilgili çalışmalar yapan kurumlarda çalışmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Hem ders çalıştım hem de kendime zaman ayırdım”

Güzelyalı Kampüsünden Ahmet Arif Pendik, ders çalışırken herkesin kendisine de zaman ayırması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında, “Sınavda birinci olmayı bekliyordum ama yine de çok heyecanlandım, sevindim. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem zaman tutarak denemeler çözmeleri. Kendilerine ders çalışmak için bir plan yapsınlar. Günlük çözecekleri soru sayılarını belirlesinler. Ben günlük 200 soru çözüyordum. Bununla birlikte kendilerine de zaman ayırsınlar. Sürekli sınav odaklı olurlarsa çok yorulurlar. Ben ders çalıştım hem de bir yandan sporla ilgilendim. Ders aralarında basketbol oynadım. Ayrıca çok stres yapmasınlar, başaracaklarına inansınlar. Hedefim beyin cerrahı olmak” şeklinde konuştu.

“Önemli olan çok soru değil, zor soru çözmek”

Zor soru çözmenin önemine değinen bir diğer LGS birincisi Florya Kampüsünden Oğuz Alp Köse ise, “Sınavda birinci olmayı bekliyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Okulun ikinci dönemi ders çalışmaya çok daha fazla ağırlık verdim. Bir sonraki sene için sınava hazırlanacak arkadaşlara zor sorulara yönelmelerini tavsiye ederim. Benim için önemli olan çok fazla soru çözmek değil zor sorular çözmek oldu. Bu süreçte deneme sınavlarında kötü puanlar aldığım da oldu ama hiç bırakmadım. Onlar da çalışmayı hiç bırakmasınlar” diye konuştu.

“Son aylarda soru sayısını 350’ye çıkardım”

Son olarak Halkalı Kampüsü Emre Sarı da, “Sınav rahatlıkla yapabileceğim seviyedeydi. Birinci olduğuma çok mutlu oldum. Hedefim iyi bir liseye gitmek ve ileride tıp ya da mühendislik okumak. Sınava hazırlık sürecim geçen sene yaz tatilinden itibaren başladı. İlk başta günlük 25 paragraf sorusu ve diğer derslerden sorular çözüyordum. Giderek soru sayısını arttım. Düzenli olarak konu tekrarı yapıyordum. LGS’ye hazırlanmaya 100 soruyla başladım. Son aylarda bu sayıyı 350’ye çıkardım. Her ders için bir yanlış defterim vardı. Yanlış yaptığım soruları tek tek not aldım. Nerede yanlış yaptığıma bakarak o soruları pekiştirdim. Seneye sınava girecek arkadaşlara da bu yöntemi demelerini öneririm” ifadelerini kullandı.