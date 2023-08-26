Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 289. Geleneksel Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan Nedim Gürel oldu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 289. Geleneksel Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi. Yaklaşık 600 pehlivanın katıldığı güreşlerde 46 başpehlivan kol bağladı. Güreşler hakkında açıklamalarda bulunan Çardak altın kemerli güreş ağası Seyhan Arslan, “Saha güzel, seyirci güzel. Bizde mutluyuz. 289’dan 290’a gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında ağa olarak sahaya çıktık. Yenende bizim pehlivanımız, yenilende bizim pehlivanımız. 46 başpehlivanımız burada kol bağladı” diye konuştu.

Güreşlerde başpehlivanların mücadeleleri adeta nefes kesti. 289. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan finalde rakibi Mustafa Batu’yu mağlup eden Nedim Gürel oldu. Üçüncü ise Orhan Okulu oldu. 289. Geleneksel Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ağalık unvanını ise Turgay Kılıç kazandı.

Müsabakalara siyasi parti ve STK temsilcileri, çevre il ve ilçelerin güreş ağaları ile güreşseverler katıldı.