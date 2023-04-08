İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) 1. Etabında 9 adet parselin tahsisi gerçekleştirilirken diğer yandan İMOSAB’ın 2.Etap kamulaştırma faaliyetleri ve altyapı çalışmaları hızla devam ediyor.

İnegöl Kaymakamı ve İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Başkanı Eren Arslan, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) 1. Etabında yer alan 9 adet parsel ile alakalı tahsis gerçekleştirileceğini, başvuruların OSB’nin internet sitesinden yapılacağını söyledi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan başvurularda belirli bir puana ulaşan işletmeler arasından noter huzurunda kura çekilerek, ilgili parsellerin sahiplerini bulacağını da dile getirdi.

“SANAYİCİLERİMİZE EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM YERİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ” “Organize Sanayi Bölgemizdeki inşaat ve yatırımlarla üretim kapasitemiz ve istihdam oranımız artmaya devam ediyor. Diğer yandan da her geçen gün daha fazla sanayicimiz bizden yatırım yeri talebinde bulunuyor” diyerek sözlerine devam eden Eren Arslan, “Biz de Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerimizin yer taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda OSB’mizin kamulaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Kamulaştırmalarla beraber faaliyette bulunulan alanlarımızda da altyapı çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sanayicilerimize yer tahsisi çalışmaları kapsamında öncelikle birinci etabımızda bulunan az sayıda parselimiz için tahsis çalışmalarını başlattık.” dedi.

OSB’nin ikinci etabında da kamulaştırma süreci ile beraber tahsis sürecine de girme hazırlığında olduklarını kaydeden Arslan, “Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak önceliğimiz Mobilya ve Ağaç İşleri ile bu sektörlere üretim yapan tüm sanayicilerimize en düşük maliyetle sanayi parselini sağlamaktır. Yapacağımız arsa tahsislerini bu perspektifle değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizdeki sanayicilerimizin her yönde gelişimini sağlayacak hizmetleri sunmak için gerekli fiziki yapıları da planlarımıza dâhil ediyoruz.” dedi.

Eren Arslan, “Yapacağımız arsa tahsislerimizin başta sanayicilerimiz olmak üzere bölgemiz ve İnegöl’ümüz için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“DEVLETİMİZİN DESTEĞİNİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZİN YANINDA HİSSEDİYORUZ”

“Sanayicimizin ihtiyacı olan yeni üretim alanlarının planlanarak sanayicimizin kullanımına sunmak üzere Organize Sanayi Bölgemizin 1. etabında hazır bulunan alanlarının tahsisini gerçekleştireceğiz" şeklinde sözlerine başlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi bölgesinin diğer kurumlarla güçlü ilişkileri olduğuna ve bu ilişkileri geliştirmek için sürekli gayret sarfettiklerine vurgu yaptı. Alper Taban, “Organize sanayi bölgemizin 1.Etap altyapı çalışmalarını, 2.Etap kamulaştırma çalışmalarını ve şimdiden 2.Etabın altyapı proje çalışmalarını ilgili kurumlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde en hızlı şekilde devam ettiriyoruz.” dedi.

“SEKTÖRE YENİ SOLUK GETİRECEK PROJERİMİZLE BÖLGEMİZİN KATMA DEĞERİNİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bir sektör temsilcisi olarak yoğunluğumuzu OSB’mizdeki süreçlerin hızlandırılması ve OSB’mizin geliştirilmesine ayırdık. Sanayicimizin katma değerli ürün üretmesini sağlamak, iç ve dış pazarlarda rekabet edebilirliğini arttırabilmek için birçok boyutta çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin sanayicilerin nitelikli iş gücü, ihracat, AR-GE, tasarım gibi tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir OSB olacağına dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, “Yeni tahsislerimizin ile tüm paydaşlar olarak yürüttüğümüz çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.