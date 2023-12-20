Balıkesir'de meydana gelen trajik olayda, 30 yaşındaki hurdacı Kadir Meşe, 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü 3 aylık hamile olduğu dönemde, yaşadıkları dini nikah birlikteliğinde kıskançlık sebebiyle 97 bıçak darbesiyle öldürdü. Bandırma ilçesindeki Hacı Yusuf Mahallesi'nde gerçekleşen bu acı olayın ardından Meşe, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın detaylarına göre, 15 Şubat'ta çıkan kıskançlık sebepli bir tartışma sırasında Meşe, genç kadını 97 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hazal Alpyörük, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne yazık ki kurtarılamadı. Meşe, olay sonrasında polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.

Mahkemede yapılan duruşmalarda, Meşe'nin ifadesinde, Alpyörük'ün annesini fuhşa teşvik etmekle suçlayarak, uyuşturucu kullanımı iddiaları ortaya attığı öğrenildi. Meşe, "Eşim ölmemişti ve hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım." şeklinde şaşırtıcı bir ifade verdi. Ancak, Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük, Meşe'nin iddialarını yalanladı.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Hazal Alpyörük'ün 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve karnındaki bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu DNA testi sonucu belirlendi.

Davanın karar duruşmasında, sanık avukatının psikolojik sağlık durumunu gündeme getirerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talepleri reddedildi. Kadir Meşe'nin son sözlerinde, "Buraya namusum ve şerefim için geldim. Başkanım niye benim karımı satmışlar?" ifadeleri dikkat çekti. Ancak, Meşe'nin pişmanlık göstermediği belirtildi.

Mahkeme heyeti, Kadir Meşe'yi 'gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, herhangi bir indirim uygulanmadı. Sanık avukatının talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi, ve "haksız tahrik" indirimi uygulanmadı.