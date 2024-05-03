Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2 şüpheliyi takip eden ekipler, yaptıkları aramada şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekipleri iki şüpheliyi takibe aldı. Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen A.B.S. ile B.E.’yi yakalayan ekipler şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 8.26 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, B.E.’nin 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA