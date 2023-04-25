Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru yapan 4 bin 300 öğretmenin hepsinin atanmasına karar verdi.ANKARA (İGFA) - Engelli Öğretmen Ataması Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 10 yılda atanan engelli öğretmen sayısının 11 bin 500'ü bulduğunu söyledi.

"Mayıs ayında gerçekleştirecekleri 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, atamalarla, geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu’mu çıkararak ifade ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Bu arada sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BAŞVURAN 4 BİN 300 ÖĞRETMENİN TAMAMININ ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı.

Salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç yaşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada başvuruda bulunan tüm engelli öğretmenlerin atamasının yapılmasına karar verdi.

Bakan Özer müjdeyi "Engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm öğretmenlerimizi de atayacağız" diyerek, atanan adayların bazılarını sahneye çağırdı.

https://youtu.be/RAyZCWLAx7g