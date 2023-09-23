Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 800 iklimlendirme cihazının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek enerji kaybının önüne geçiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tesislerde yer alan iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaparak, enerji kaybının önüne geçiyor. Büyükşehire ait 408 tesisteki 3 bin 800 iklimlendirme cihazının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren büyükşehir, böylece önemli oranda tasarruf yapılmasını sağlıyor. Büyükşehir personelleri tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları, hem vatandaşların hem de personellerin tesislerde uygun şartlar altında bulunmasına imkan veriyor.