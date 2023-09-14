742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde yapılan denetimlerde 7 bin 211 aranırken, 11 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Üç gün boyunca binlerce kişi 742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne akın ederken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetim aralıksız devam etti. Şenliklerde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aksatılmadan icra edilen emniyet tedbirlerinde 7 bin 211 kişi arandı. 9 bin 383 araç sorgusu ve kontrolü yapıldı. 2 şahıs hakkında alkollü araç kullanma, 2 şahıs hakkında ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 11 adli ve idari işlem uygulandı.