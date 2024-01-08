Aralık ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu! İşçi emeklisine yüzde 37,57, memur emeklisine yüzde 49,25’lik zam netleşti. Asgari ücretin 17 bin TL olmasından sonra işçi emeklilerinin gözü zamlı maaşlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması emeklilerin en büyük beklentisi...

KABİNE'DE GÜNDEM EMEKLİ ZAMMI

3 haftalık aranın ardından Kabine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine'sindeki en önemli başlık işçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapacağı öğrenildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ BAKANLIKTAN ÇİFTE ÇALIŞMA

Peki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11,68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49,25’e tamamlanması! Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

EMEKLİYE ZAMDA İKİ FORMÜL

Sadece refah payı değil en düşük emekli maaşı olan olan 7.500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için yasal düzenleme gerekecek. Bürokratlar en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili de iki farklı formül üzerinde duruyor. İki kök maaşların seyyanen zamla arttırılması! Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10.000 liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Önümüzdeki hafta, Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı zammı ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor. Bu durumda SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Şayet yetişmezse sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.