Diyarbakır, Mardin ve Siirt il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve 4 şüpheli yakalandı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 12,13 ve 19 Nisan tarihleri arasında Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinden yapılan operasyonlarda 25 kilogram toz esrar ile 28 kilo 500 gram kubar esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte 4 şüphelinin de yakalandığı duyuruldu.