Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası bölgede bulunan 3 İnegöllü vatandaştan haber alınamıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası bölgede bulunan 3 İnegöllü vatandaştan haber alınamıyor. Kahramanmaraş'ta bulunan Erdal Çeğil'den deprem sonrası bir daha haber alınamadı. Yakınları Erdal Çeğil'e ulaşmak için sosyal medya başta olmak üzere yardım çağrılarında bulunuyor.

Adıyaman'da konakladığı otelin depremde çökmesi üzerine enkaz altında kalan Feyza Arvas ise enkazdan kurtarılmayı bekliyor.

Diğer yandan depremden kısa süre önce Kahramanmaraş'taki annesini ziyarete giden Zeynep Şevval Gültekin'de depremde enkaz altında kaldı. Yakınları ise umutla Şevval'in kurtarılmasını bekliyor.