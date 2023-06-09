İzmit Çarşısı’nda yer alan ve doğa dostu ürün yapan girişimci kadınlar, 3. İyilik Şenliğinde tüketicilerle buluştu. Kadınlar el emeği ürünlerini tezgahlarda sergiledi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Good4Trust iş birliğiyle yürüttüğü İzmit Çarşısı, üreticilerle tüketicileri buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede üreticiler, 3. İyilik Şenliği’nde Cumhuriyet Parkı’nda İzmitlilerle yeniden buluştu. 3. İyilik Şenliği’nin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İyilik Şenliği ile hem insanları kaynaştırmak hem de üreticilerimizin marka değerini arttırmasına katkı sunmak, ürettiklerinin tanıtımını yapmak İstiyoruz. Özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurduğumuz İzmit Çarşısı, artık küçük e-ticaret sistemi olmaktan öteye geçti, markalaştı. İzmit Çarşısı yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirmek üzere kurulmuştu. Yerel üreticiler üretimlerini doğayla işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerjiyle ve adil çalışma şartlarında yapıyor. İzmit Çarşısı üreticilerinin yaptığı iş çok önemli. Doğa konusunda farkındalık oluşturuyorlar. Doğa dostu üretimi hep birlikte bu çarşı çalışmalarıyla destekliyoruz. Temiz enerji, zehirsiz alışveriş ve doğayla işbirliği içinde olma günümüz şartları içerisinde yaşadığımız doğaya yapılabilecek en önemli iyilik. İzmit Çarşısı’nda toplamda 181 üretici bulunuyor ve bu 181 üreticinin 157’si kadın üretici. Bu bizim için büyük bir değer. Bugün de burada İyilik Şenliği’nde İzmit Çarşısı’ndan 52 üretici, Kadın Girişimciler Merkezi’nden 6 atölye ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifi stantlar yer alıyor. Üreten kadınlarımızı her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

2 gün boyunca devam edecek olan 3. İyilik Şenliği’nde rengarenk stantlar ve lezzetli tadım etkinlikleri olacak. Şenlikte ayrıca art arda keyifli panel, söyleşi ve ücretsiz atölyeler düzenlenecek. Çeşitli canlı müzik performansları ve yoga etkinliği gerçekleşecek. Aileler ise çocuklar için kurulacak alanda keyifli bir gün geçirebilecek.