İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, deplasmanda 1-0 kazandığımız HES İlaç Afyonspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Ademoğlu, şunları söyledi:

“Afyon deplasmanından çok önemli bir 3 puanı alarak evimize dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın galibiyetini deplasmanda olmamıza rağmen bizi kendi evimizde gibi hissettiren, geçen hafta Bursa maçında çok derinden üzdüğümüz şanlı İnegölspor taraftarlarına hediye ediyoruz. Sağ olsunlar maçın başından sonuna kadar 1 saniye dahi susmayarak takımlarını desteklediler. Maçın sonunda maalesef istenmeyen olaylar yaşandı ve emniyet ekipleri orantısız güç kullandı. Edindiğimiz bilgiye göre 8 taraftarımız emniyet ekiplerinin orantısız güç kullanması neticesinde yaralandı. Taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, taraftarlarımıza şiddet uygulayan emniyet ekiplerini şiddetle kınıyoruz. Geçen hafta da kendi sahamızda ağırladığımız Bursaspor maçında emniyet ekipleri tarafından yöneticimiz darp edilmişti. Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Aksi takdirde tepkimiz daha ağır olacaktır. Ayrıca bu maçın galibiyetini yönetici arkadaşımıza da armağan ediyoruz. İnşallah hafta sonu sahamızda ağırlayacağımız Batman maçıyla birlikle kırmızı hattan kurtulup, bir daha aşağıda yer almamak üzere mücadelemiz devam edecek. Özellikle futbolcu kardeşlerime sahaya yüreklerini koyarak göstermiş oldukları üstün mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içinde en kısa zamanda daha iyi noktalarda olacağız.”

İBRAHİM USLU