Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme ve asgari ücret Türkiye'de bir numaralı maddeleri haline geldi. 3 şart kesinleşti. İşte detaylar

Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. EYT yasası yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aralık ayına girilmesiyle beraber emeklilik bekleyen yaşa yaşa takılanlar için sıcak haber akışı arttı. Son dönemin en merak edilen konusu 'EYT yaş sınırı, şartı ne olacak' sorusu olurken 2 tarih öne çıktı.

EYT İÇİN TÜRKİYE'DE TÜM GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA OLACAK

Erdoğan'ın önderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ekonomide ana gündem maddesi EYT yasası ve asgari ücret olacak. Bugün gerçekleşecek kritik toplantının saat 15:30'da başlaması ve Erdoğan'ın akşam saatlerinde alınan kararları duyurması bekleniyor.

PRİM GÜNÜ VE SİGORALILIK SÜRESİ TAMAM 1,7 MİLYON EYT'Lİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.

EYT'DE EN YETKİLİ İSİM BAKAN BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde yapılacak EYT'de çözüm rotası çizildi. EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, yasanın burada işçi-işveren ve devleti direkt ilgilendirmesinden dolayı Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.

BAKAN BİLGİN'İN EYT AÇIKLAMASIN ÖNE ÇIKAN 4 VURGU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar madde madde şöyle:

EYT yasa tasarısını Ocak ayı gelmeden Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.

EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak.

İşçi-işveren herkes dinlenecek.

Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var.

EYT YASASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamen kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak.

EYT yasası, asgari ücret 2023 ile beraber Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Bu iki maddenin gündeme gelmesi bekleniyor.

EYT İÇİN 2. ÖNEMLİ TARİH 26 ARALIK

Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Eğer Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı'nda sonuç çıkmazsa bu tarihte hem asgari ücret hem de EYT şartları için açıklamanın gelmesi bekleniyor.

EYT İÇİN SON TOPLANTI KÜLLİYE'DE YAPILDI

Emeklilikte yaşa takılanlar için son toplantı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Bu toplantı çalışmayı teknik olarak yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bütçe konusunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ve işin siyasi boyutunu değerlendiren AK Parti kurmaylarının katılması nedeniyle öne çıktı.