Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya Hessen Eyaleti’ndeki Giessen Justus-Liebig Üniversitesi’nin (JLÜ) 25 yılı aşan işbirliği süreci, Malatya İnönü Üniversitesi’nin de bu birlikteliğe dahil edilmesiyle çok daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

3 üniversite, akademik ve bilimsel çalışmalarda ortak hareket ederek dünyadaki tüm üniversitelere örnek olmayı hedefliyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin temsilcilerini Bursa’da ağırlıyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye’nin modernleşme tarihinde Türk-Alman ilişkilerinin çok önemli bir yerinin bulunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “19. Yüzyıldan başlayarak ordunun modernizasyonundan, akademik hayatımızın modernleşmesine kadar çok fazla iç içe geçmiş bir süreç yaşanmıştır. Akabinde 1960’lı yıllarda buradan giden işçilerimiz vasıtasıyla sosyolojik olarak da sıkı ilişkiler yumağı oluşturulmuştur. Kendi penceremizden bakacak olursak da 25. yılını idrak ettiğimiz Bursa Uludağ Üniversite, Justus-Liebig Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi arasındaki ilişki uzun Türk-Alman ilişkileri tarihinin kıymetli halkalarından birisidir” şeklinde konuştu.

BUÜ olarak uluslararasılaşma kavramına büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Rektör Yılmaz; “Öğrenci kapasitesinin yüzde 10’unu misafir öğrencilerden oluşturan bir üniversite olarak böyle bir programa ev sahipliği yaptığımız için büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, organizasyonun verimli geçmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Önceki dönem BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise önceki yıl 3 üniversitenin Almanya Hessen Eyaleti’nde organ nakil konusunda ortak bir çalıştay düzenlediğini, bu birlikteliğin daha da geliştirilmesi için bir yıl Almanya’da bir yıl da Türkiye’de programlar düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı. Bu yıl yapılacak Türkiye programında sıranın Bursa’da olması vesilesiyle ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye ayağında ilk toplantımızı Bursa’da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa 600 yıl hakimiyet sürmüş olan Osmanlı Devleti’nin kurucu başkenti. Türk ve Anadolu medeniyetinin simge şehirlerinden birisi. Bir tarih, bilim, sanayi ve kültür şehrinde yaşıyoruz. Dün çok güzel bir tesadüfle Rektörlüğümüzde bayrak değişimi yaşadık. Görevi Prof. Dr. Ferudun Yılmaz hocamıza devrettim. Üniversitemizin yeni dönemde gelişmesini çok daha iyi bir şekilde sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu. Üniversiteler arasında 25 yıllık bir birlikteliğin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Kılavuz, farklı alanlarda yürütülen ortak çalışmaların daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Almanya’dan gelen heyete başkanlık eden Bursa Koordinatörü ve aynı zamanda Giessen Justus Liebig Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Martin Kramer ise heyettekileri tanıttıktan sonra konuşmasında; “Üniversitemiz 11 fakülteden oluşan bir devlet üniversitesi. İki üniversite arasındaki işbirliği sayesinde ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendirdiğimiz için mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğe katılmak benim için büyük bir onurdur. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ve Marmara Denizi ile Uludağ arasında kalan bu güzel şehri çok seviyorum. Aynı zamanda sıkı bir Bursaspor taraftarı olduğumu vurgulamak isterim. 1993 yılında ilk olarak arkadaşlarım Kamil Seyrek İntaş ve Deniz Seyrek İntaş tarafından bu güzel şehre ders vermek için davet edildim. O günden bu yana yaklaşık 30 sene geçti. Bu süreçte Bursa’da birçok önemli seminer ve konferans düzenledik. Örneğin 2013 yılında Dünya Veteriner Radyoloji Kongresi’ni Bursa’da düzenledik. İki üniversitenin Veteriner Fakülteleri arasındaki ilk resmi anlaşma 1998 yılında imzalandı. 2010’lu yıllarda Hessen eyaletinden bir heyet Bursa’ya gelerek kardeşlik anlaşması yaptılar. Bu sene ise ikili yakın ilişkilerimizi üniversiteler genelini kapsayan bir protokolü ile taçlandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 30 yılı bulan bu işbirliği sayesinde Bursa’ya geldiğimde kendimi ikinci evime gelmiş gibi hissediyorum” dedi.

Prof. Kramer; BUÜ Giessen koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi E. Sinem Özdemir Salcı’ya JLÜ ve BUÜ arasındaki iletişimdeki katkısı, geçmiş koordinatörü Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş’a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı, Türk- Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve Rafet Solak’a bu organizasyonda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof.Dr. Yaşar Bilgin ise konuşmasında, “Yıllar önce yaşadığım eyalet olan Hessen Eyaleti yönetimi Türkiye’de bir kardeş şehir edinmek istedi. Grup olarak Türkiye’ye geldik ve bazı şehirleri gezdik. Grup üyeleri bu şehirlerin içinde Bursa’yı seçti ve Bursa ile bir kardeşlik ilişkisi kuruldu. Global dünyada artık devletlerarası ilişkiler çok zorlaştı. Hal böyleyken üniversiteler arası ilişkilerin ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Bizler bilim insanları olarak ilim üzerinde çalışan insanlarız. Dünya ne kadar karışırsa karışsın ilim adamlarının birbirleri ile olan ilişkilerini sürdürmeleri ve ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaları gerekiyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki ne kadar iyi olursa orada yaşayan biz Türkler bundan o kadar faydalanırız. Aksi durumda da bundan en çok biz zarar görüyoruz. Üniversitelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diliyor, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Organizasyon çerçevesinde Giessen Justus Liebig Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi’nden gelen akademisyenler BUÜ Tıp, İlahiyat ve ve Veteriner fakültelerini gezerek çeşitli temaslarda bulundu.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Giessen Justus Liebig Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dr. Martin Kramer, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Hessen Eyaleti Kültür Sanat ve Bilim Bakanlığı Eski Müşteşarı Prof. Dr. Joachim Felix Leonhard, BUÜ Giessen Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi E. Sinem Özdemir Salcı, misafir üniversitelerin ve BUÜ’nün akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.