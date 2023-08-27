Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Emre Aydın konseri düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 20.30’da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleşecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla dev bir organizasyona imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sevilen sanatçı Emre Aydın konseri düzenleyecek. Ünlü sanatçı Emre Aydın’ı hayranlarıyla bir araya getirecek Denizli Büyükşehir Belediyesinin konser organizasyonu 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü akşamı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak. Emre Aydın’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser ile Denizlililer Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

Başkan Zolan'dan konsere davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sevilen sanatçı Emre Aydın’ın sahne alacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne tüm Denizlilileri davet etti. Zafer Bayramı coşkusunu tüm Denizlililerle birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Bu güzel günde bir arada olup, şanlı zaferimizi bir kez daha aynı heyecan ve ruh ile kutlayacağız. Zafer Bayramını coşkuyla kutlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleşecek Emre Aydın konserimize bekliyorum” diye konuştu.