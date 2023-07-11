Bursa’nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde her geçen gün nüfus artışı ile birlikte Görükle ile Altlıçayır Bulvarı arasındaki yoluna Bursa Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı neşteri vuruyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Görükle köprü girişiyle başlayan Atlıçayır Bulvarı yol güzergahında sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyerek, yolun bir an önce çift yönlü yapılması gerektiğini söyledi.

Bursa’nın batısında en hızlı gelişen ve nüfusu 14 bin civarında bulunan 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde çözüm bekleyen sorunlar tek tek çözülüyor. Yüksek tonajlı kamyonlarında kullandığı Atlıçayır Bulvarında sürücü hatalarında eklenmesiyle ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin kazaların olduğu Atlıçayır Bulvarı için Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı’yı gereken önlemlerin alınması ve yolu yapımı için bilgilendirdi. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Atlıçayır Bulvarı’nda iki yıl öncesine kadar tır, yüksek tonajlı kamyonların girmesi yasaktı. Kamyonlar Çamlık Bulvarı’nı kullanıp, İzmir yolu polis notasından çıkıyordu.İnsanların yoğun olduğu Atlıçayır Bulvarı’nı kamyonların kullanmalarından dolayı kazalar meydana geliyor. Küçük araçlar Görükle köprüsüne ve İzmir yoluna çıkmak için bir kamyonun arkasına denk gelmeleri 5 dakikalık yolu 15-20 dakikada çıkmalarına neden oluyor. Kamyonların yine yolumuzu kullanmamasını ve Çamlık Bulvarı’nı kullanmasını istiyoruz. Aksi halde yol da hız limitini de aşan kamyon ve tır sürücüleri kazaların oluşmasına sebep olacaktır" dedi.

Başkan Aktaş talimat verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı’nın ziyareti ile ilgili konuşan 30 Ağustos zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Rüştü bey, Başkan Alinur Aktaş’ın yolun yapımı için büyük çaba harcadığını ve onun talimatı üzerine geldiğini söyledi. Rüştü bey, yolla ilgili plan ve projeleri anlattı. Bursa Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ve Büyükşehir İmar Müdürü ile görüşmemizi sağlayarak yolun yapımı için bilgileri aldık. Bulvarımızda kısa sürede kazaların önlenmesi için trafik işaretleri yapılacak. Kazaların yaşandığı noktaya hız kesiciler konulacak. Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu’nun Atlıçayır Bulvarı, Migros önüne yolun karşısına geçmek için trafik lambası konulacak. Yeni yolumuz yapılana kadar şu andaki yolumuz (sarı çizgi) yeni yolumuz 1/1000 İmar planı (mavi çizgi) seklinde yeni yolumuz olacaktır. Kazaların meydana gelen viraj (sarı noktalar) da iki hız kesici ve uyarıcı trafik lambaları konulacak" dedi.

Asfaltsız cadde ve sokak kalmayacak

Nilüfer Belediyesi’nce 30 Ağustos Zafer Mahallesindeki cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü anlatan Muhtar Özçoban, Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Halil Savaşeri’nin mahallesinde asfaltsız yer bırakmayacaklarını ifade ettiğini söyleyerek, "Yeni gelişen mahallemizde halen Göksu Deresi’nin ıslah çalışması devam ediyor. Çamlık Ormanımız komşularımızın nefes alacağı koşu yolları, oturma alanları gibi yerler haline getirmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde proje çalışması yapışıyor. Bir atm’miz konuldu. Devlet Bankası olan ikinci atm’miz yakında migros önüne konulacak. Yeni park alanları, okul, pazaryeri, muhtarlık binası ve dini tesisler, taksi durağı, polis merkezi ile diğer eksik olan hizmet binalarımız yapılacak" ifadelerini kullandı.