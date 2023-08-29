Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kalamış Atatürk Parkı’nda ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda iki büyük konser gerçekleştirecek. Bu yıl kutlamaların merkezi olan Kalamış Atatürk Parkı’nda usta sanatçı Erol Evgin’in, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ise Evrencan Gündüz’ün saat 21.00’de gerçekleştireceği konserle 30 Ağustos coşkusu yine Kadıköy’de yaşanacak.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı kahramanlık destanı 101. Yılında. Cumhuriyetimizin ve devrimlerin habercisi 30 Ağustos, bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. Konserler, sinemalar, tiyatrolar ve daha birçok etkinlikle yaz boyunca her yaştan İstanbullunun buluşma noktası haline gelen Kadıköy’ün parkları, 30 Ağustos’ta coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen programa göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının bu yılki merkezi Kalamış Atatürk Parkı’nda Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin sahne alacak. Kadıköy’deki kutlamaların ikinci durağı Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ise Evrencan Gündüz’ün gerçekleştireceği konserle 30 Ağustos coşkusu tüm hızıyla sürecek. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da etkinliklere katılarak komşularıyla beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu paylaşacak.

“30 Ağustos, Cumhuriyet devrimlerinin müjdesidir”

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde bizlere söylediği gibi memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olsa; iktidara sahip olanlar ihanet içinde dahi olsalar biz yeniden ayağa kalkmayı mutlaka başarırız. Bizler, tarihin her döneminde umutların tükendi zannedildiği anlarda yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir milletiz. Bu yüzden 30 Ağustos Zaferi, bugün de yalnızca bizim değil tüm sömürge altındaki halkların umudu, ilhamı, cesaretidir. 30 Ağustos, bizim için Cumhuriyet devrimlerinin müjdesidir. 30 Ağustos’ta emperyalistlere karşı savaşan, bağımsız ve özgür bir ülke oluşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz. Onların kurtuluş yıllarımızda içeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı verdikleri mücadele bugün de sürüyor. Bizler de bugün hem bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü korumaya devam edeceğiz hem de devrimleriyle günümüzü ve geleceğimizi aydınlatan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Tüm Kadıköylüleri, değerli komşularımı, 30 Ağustos’ta Kadıköy’ün parklarına; birbirinden değerli sanatçılarla bayram coşkusunu yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.