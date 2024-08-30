30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102’inci yılı Bursa Valiliği’nin önünde coşkuyla kutlandı. Program Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Zafer Bayramı kutlamalarına Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı. Kutlama programında çelenk sunulmasının ardından Vali Ayyıldız, vilayet binasında tebrikleri kabul etti. Ardından üstü açık araçla vatandaşların bayramını kutladı. Selamlama sonrası Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer belediyeleri folklor ekipleri gösterilerini sundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Yüzbaşı Mustafa Çetin yaptı. Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibinin gösterileri sonrası program resmi geçitle devam etti.

Çocuk asker dikkatleri üzerine çekti

Resmi geçit sırasında akülü motoruna bağladığı çakar sistemiyle askerlerin yanında geçide dahil olan çocuk, geçiş sırasında dikkatleri üzerine çekti. Asker kıyafetli çocuğu gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Bayraklar ve marşlar eşliğinde törenlere eşlik eden vatandaşlar 30 Ağustos coşkusunu birlikte yaşadı.