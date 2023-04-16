Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8. sınıf ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde basımı tamamlanan yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynak, gençlere ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - 12. sınıfta öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için 3 kitaplık TYT, 9 kitaplık AYT, 3 kitaplık YDT deneme sınavları ile 2 kitaplık YKS Yeterlilik Testleri, tüm lise öğrencileri için hazırlanan 16 kitaptan oluşan Dört Dörtlük Konu Pekiştirme Testleri, 8. sınıflar için 3 kitaplık set olmak üzere toplam 36 çeşit kitaptan oluşan yardımcı kaynaklar, ikinci dönemin başından bu yana öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başından bu yana tüm öğrencilere ulaştırılan yardımcı kaynak sayısının 190 milyona ulaştığını duyurdu.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak yardımcı kaynakları büyük bir özenle hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya da çok büyük önem veriyoruz. 81 ilde LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde de okullarda yüz yüze eğitim öğretim başlamadan LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda her türlü desteği verdik; 3 bin 205 noktada halen destek sağlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynakların dağıtımında da afet bölgesindeki çocuklarımıza öncelik verdik." diye konuştu.