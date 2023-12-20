ABD merkezli cam geri dönüşüm şirketi Strategic Materials (SMI), 30 yıldan fazla bir süredir sürdürdüğü faaliyetlerin ardından iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirketin Kanada ve Meksika'daki yan şirketleri ise iflas sürecine dahil edilmedi.

Glass-international.com'un haberine göre, Türkiye dahil dünya genelinde birçok ülkede iflas vakalarının artış gösterdiği bir dönemde, büyük çaplı bir şirket daha iflas kararı almış oldu.

ABD'de cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Strategic Materials, ülkenin İflas Yasası'nın 11. bölümü uyarınca iflas başvurusunda bulundu. Şirket, 1994 yılından beri cam geri dönüşüm sektöründe önemli bir oyuncu olarak varlık gösteriyordu. Finansal zorluklarla karşılaşan şirket, işlerine devam edebilmek ve finansal yapılanmasını düzeltebilmek amacıyla iflas sürecine girdi. Mahkeme onayıyla 23 milyon dolarlık finansman sağlayarak ticari operasyonlarını devam ettirmeyi planlıyor.

Ayrıca, Strategic Materials, işini 300 milyon doların üzerindeki borcunu azaltacak şekilde yeniden organize edeceğini duyurdu. Bu yapılanmanın, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini artırması bekleniyor. Şirket, tüm çalışanların maaş ve sosyal haklarını ödemeye devam edecek ve mal ve hizmet sağlayıcılara düzenli ödemeler yapmaya devam edecek.