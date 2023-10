Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı Dardanel ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, geçen yıl denizleri ve sualtındaki canlı popülasyonunu korumak, ülkemizde azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek için bir işbirliğine imza attı.ÇANAKKALE (İGFA) - Istakoz popülasyonunu artırmak için hayata geçirilen “İyilik Yap, Denize At” projesi ikinci yılına ulaştı. Azalan kaynakların akuakültür yolu ile desteklenebileceğinin vurgulandığı projeye bu sene serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de dahil oldu. Proje kapsamında, Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirilen organizasyonla 300 ıstakoz, projeye destek veren milli sporcu Ercümen eşliğinde doğaya salındı.

ÇOMÜ tarafından yetiştirilen ıstakozlar, Gelibolu’daki Dardanel Midye Çiftliği’nin altına salındı. Kendisi de bir Çanakkaleli olan Şahika Ercümen’in ıstakozların salınması sırasında dalış yaparak aktif rol aldığı etkinlik, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, ÇOMÜ işbirliği ile hayata geçirdikleri proje ile ilgili olarak; “Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri üreticisi olarak denizlerimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Hepimiz için hayati önem taşıyan bu ekosistemin devamlılığı adına olası riskleri azaltmak için somut adımlar atıyoruz. Geçmişte Çanakkale Boğazı’nda bolca bulunan ancak günümüzde sayıları giderek azalan ıstakozların popülasyonunun kademeli olarak artışını ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle yola çıktık. Projemizi, ülkemizin bu alanda akademik olarak önde gelen kurumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile hayata geçirdik. Bu yıl kendisi de Çanakkaleli olan, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen bize destek oluyor ve 300 ıstakozu denizle buluşturuyoruz. Sevgili Şahika Ercümen’in de desteğiyle deniz ekosistemini korumaya ve sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat çekebileceğimize inanıyor ve katkıları için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Dalışlarında sadece rekorlara değil, kendi derinliklerine de daldığını ve hepsinin yeni bir keşif olduğunu ifade eden Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, “Bugün yine farklı bir keşif için, Dardanel ve ÇOMÜ işbirliği ile hayata geçen ‘İyilik Yap, Denize At’ projesi için bir araya geldik. Ekolojik dengeyi sağlayan ve pek çok açıdan doğal kaynağımız olan denizlerin geleceği için bizim atacağımız her olumlu adım çok değerli. Denizler, tıpkı bugün doğayla buluşturduğumuz 300 ıstakoz gibi milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl denizle buluşturacağımız ıstakozların bazıları ise geçen yıl salınanların kardeşleri. Sadece bunu düşünmek bile bir mutluluk kaynağı. Şu an burada bulunma amacımız olan ‘İyilik Yap, Denize At’ gibi projeler o yüzden çok değerli ve her zaman beni heyecanlandırıyor. Bugün burada bu güzel projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

ISTAKOZLARIN YAŞAMLARI DARDANEL KORUMASI ALTINDA

Uzun vadeli olarak planlanan “İyilik Yap, Denize At” projesi ile önümüzdeki yıllarda daha fazla ıstakozun denize salınması planlanıyor. Aynı zamanda Dardanel Midye Çiftliği altında oluşturulan resiflerin katkısıyla da ıstakozların doğada hayatta kalma oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece ıstakozlar, Dardanel Midye Çiftliği’ndeki yuvalarında Dardanel koruması altında avcılık baskısına maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilecek.