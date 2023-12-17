Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık çınar ağacı adeta zamana meydan okuyor. 18. ve 19. yüzyıllarda vatandaşların ölen yakınlarını andığı ağaç, hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlçeye bağlı Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan çınar ağaç, yıllardır tarihe tanıklık ediyor. Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk tarafından yapılan araştırmalar sonucu 300 yıllık olduğu tespit edilen ağaç, koruma altına alındı ve "anıt ağaç" olarak tescillendi. 18. ve 19. yüzyıllarda vatandaşların ölen yakınlarını bu ağacın altında andığı için çınara, "ağıt" anlamına gelen "requiem" isminin verildiği bildirildi.

Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Bu ağacın ismi Requiem Anıt Ağacı. 18. ve 19. yüzyıllarda burada yaşayan Gayrimüslim halk, ölülerini defnetmeden önce ağacın altına getirirlerdi. Ölülerinin ruhlarına dua ederler ve ağıt yakarlardı. Daha sonra çınar ağacının karşısında bulunan mezarlığa defnederlerdi. Ağaç yaklaşık 300 yıllık olabilir" dedi.