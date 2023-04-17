Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İbradı’da açtığı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kursunda yöreye özgü 300 yıllık geleneksel yöresel dokumacılık sanatı ‘Gılamık’ yaşatılıyor.ANTALYA (İGFA) - Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ücretsiz meslek ve el becerileri kursları ile vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. ATASEM İbradı Ormana Kurs Merkezi'nde açılan Yöresel Bez Dokuma Kursu’nda geçmişi 300 yılı bulan ve Türkiye kültürel mirasında yeri olan ‘Gılamık Dokuma’ sanatı gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Yöresel Dokumacılığı Yaşatıyorlar

İbradı'nın Ormana Mahallesi’nin kültürel zenginliklerinden yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce kurs düzenlendi. Kursa katılan kadınlar tarafından peştamal, masa örtüsü, şal, perde gibi ürünler üretiliyor. Kurs eğitmeni Feride Canbaş, “Eskiden Ormana’da her evin altında dokuma tezgahları çalışırmış. Gılamık (ipek) dokuma Ormana'ya has bir dokuma şeklidir. Türkiye kültürel miras listesinde de yer alıyor. Bu el dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Haftada 3 gün olan kursumuzda yöresel ve geleneksel motifleri işliyoruz. Dekoratif ev aksesuarları, peştamal, masa örtüsü ve şal gibi ürünler üretiyoruz. Kursiyerler el emeği ürünlerini sergileyerek de ev bütçesine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Kursiyerlerden Hacer Parmaksız, masa, yatak örtüsü, başörtüsü, nevresim, şalvar, perde ve benzeri 20 çeşit model ürettiklerini söyleyerek, “Bu dokumaları bizden önce atalarımız büyüklerimiz yapardı, şimdi de biz dokuyoruz. Kursa gelerek hem bu geleneksel dokumayı öğreniyor hem de bütçemize ek gelir sağlıyoruz. Turistler Ormana’ya geldiğinde sergimizi ziyaret ediyor ve alışveriş yapıyorlar” dedi.

Kursa Gelmek İçin Ehliyet Aldım

Tezgâha oturarak Gılamık dokumanın çocukluğundan beri hayali olduğunu söyleyen

Serpil Özdoğru, “Ben Ürünlü Mahallesi’nde yaşıyorum, sırf Ormana’daki kursa gelebilmek için ehliyet sınavına girdim ve kazandım. Evde işlerimi bitirince arabama binip 7 km uzaktan kursa geliyorum. Dokuma yapmak oldukça zahmetli bir iş ama severek yapıyorum. El emeği ürünler dokuyoruz, yaptıklarımız özellikle turistlerin çok ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

Gılamık Dokuma, Bölgenin Kültürel Değeri

Kursun genç kursiyerlerinden Rabia Sarı Çiğdem de dokumacılığa karşı çok ilgisinin olduğunu belirterek, “Gılamık el dokuması bize ninelerimizden atalarımızdan kalan bir miras. Şimdi ben öğrenerek bu geleneği sürdürmek istiyorum. Henüz dokuma tezgâhına oturmadım, ilk olarak çözgü odasında iplik sarmayı öğrendim ilerleyen günlerde tezgaha oturarak dokuma yapmayı istiyorum” dedi.

ATASEM İbradı Birim Sorumlusu Sevgi Ülker’de Ormana’ya özgü el dokuma sanatını tekrar canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, “Gılamık Dokuma Ormana’nın çok önemli bir kültürel değeri markasıdır. Kursa yöreden büyük ilgi oluyor. Kursiyerler dokuma el sanatını öğrenerek hem geleneği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor” diye konuştu.