Kocaeli’de çeşitli suçlardan 32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tehdit", "Hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 32 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Ç. A. (43) bugün yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.