Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarınki yaşlı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtirken, yaklaşık 1,45 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarının da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.