Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Roman Toplu Sünnet Şöleninde 333 çocuk sünnet oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen Romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi. Şölen çerçevesinde sünnet ettirilen 333 çocuk lunaparkta doyasıya eğlendi.

Lunaparktaki eğlencenin ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasındaki yeşil alana geçildi. Yeşil alanda bir araya gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramının ardından ise sünnet çocukları için Kukuli Müzik gösterisi gerçekleştirildi. Çocuklar müzik gösterisini meraklı gözlerle izledi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün 333 çocuğumuz sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attı. Allah ailelerine damatlığını göstersin. Bu şehir gerçekten sizin renginizle renkleniyor. Neşenizle neşeleniyor, her birinizi yürekten gerçekten yürekten seviyoruz. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sizin neşenizi tüm Kocaeli’ye tüm Türkiye’ye nasip etsin. Sizdeki bu güzellik, neşe, mutluluk herkese bulaşsın. Herkes sizler gibi mutlu olmayı bilsin diyorum. İnşallah kardeşliğimiz artarak devam etsin. Şimdiye kadar birlikte çok güzel projeler yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.