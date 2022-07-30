2018 yılında vefat eden İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından Yusuf Şen’in oğlu İnegöllü iş adamı Emre Şen, yaklaşık 35 yıl önce babasının düğün eğlencesi yaptığı Mahmudiye Mahallesi’nde ki evlerinin önünde aynı geleneği sürdürdü. Eğlenceye yüzlerce seveni katıldı.

İnegöl’ün sevilen genç girişimci işadamlarından damat adayı Emre Şen, düğün salonunda gerçekleştirilecek resmi nikahlı evlilik akdinden önce tüm dost, arkadaş ve akrabalarını 35 yıl önce babası merhum Yusuf Şen’in evlenirken düzenlediği Mahmudiye Mahallesi Emirgan sokakta ki dedesi Zihni Şen’e ait evlerinin önündeki eğlencede bir araya getirdi.

Davullu zurnalı eğlenceyle birlikte Kafkas oyunlarının sergilendiği gecede renkli görüntüler ortaya çıktı. Yüzlerce sevenin katıldığı eğlencede sokak düğün geleneğini yaşatmaya çalışan Emre Şen, babası Yusuf Şen’in 35 yıl önce yaptığı gibi, davete icabet eden sevenleriyle oynadı.

Düğün eğlencesine babası merhum Yusuf Şen’in yakın arkadaşları da katıldı. Yıllar sonra yeniden yaşatılan eğlenceli gelenek, mahalle sakinleri tarafından da izlendi.