İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da pazar günü düzenlenmek istenen yasa dışı miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen 36 ildeki operasyonlarda daha önce taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin açıklama yaptı.

"Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğince "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla" alınan yasaklama kararına rağmen mitingin 13 Ekim Pazar günü yasa dışı şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığını anımsattı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1846059017405452456

Diyarbakır'da yaşa dışı miting çağrısı öncesi 36 ilde operasyonların düzenlendiğini de bildiren Yerlikaya, 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotofkokteyli atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ederek, "Milletimizin duası sizinle. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.