26 yaşındaki genç şarkıcı Aziz Kiraz’ın 93 kiloya çıktığı ve kiloları yüzünden sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

17 yaşında yarışmaya katılan Kiraz, Hadise'nin takımında yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Kiraz'ın son halini görenler şoke olmuştu. Genç şarkıcı tam 93 kilo almıştı. Hakan Aysev’le sahnede düet yaparken görüntülenen Kiraz’ın aldığı kilolar sosyal medyada da konuşulmuştu.

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay ise bugünkü köşesine Aziz Kiraz’ı taşıdı.

Kiraz’ın 33 kilo vermiş son halini paylaşan Akay, “Aziz, geçtiğimiz sene Ortaköy’de beni ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştım. Tombiş mi tombiş bir Aziz Kiraz’la karşılaşmıştım. Hatta fotoğraf çekilirken göbeği görünmesin diye arkama saklanmıştı. Ancak ben göbekli halini Hakan Aysev’le düet yaparken yakalamıştım. Bir an önce spora başlaması ve kısa sürede zayıflaması gerektiğini hem söyledim, hem de köşe yazımda yazdım. Daha sonra kiloya bağlı bazı rahatsızlıklarda yaşayan Aziz’e, doktoru da zayıflaması gerektiğini söyleyince, radikal bir karar aldı ve azimle bu işi başardı. 4 ayda 33 kilo vererek karşıma çıkan Aziz Kiraz beni çok şaşırttı. Adeta tanımakta zorlandım.” ifadelerini kullandı.

Aziz Kiraz 4 ayda nasıl zayıfladığını ise şu sözlerle anlattı:

“Pandemi döneminde sahnemden ve seyircimden uzak kaldığım için ciddi bir depresyon yaşadım ve 93 kiloya çıktım. Karaciğer ve şeker problemleri hat safhadaydı. Doktor kilo vermem gerektiğini söyledi. Bende kilo vermek için karar verdim ve çok dua ettim. Mide ameliyatı gibi her hangi bir cerrahi müdahale olmadan, sadece spor ve nefes çalışması yaparak, sağlıklı beslenerek 4 aylık bir süreçte 33 kilo verdim ve 96 kilodan 63 kiloya düştüm. Şekeri, sağlıksız tüm yiyecekleri, paketli gıdaları hayatımdan tamamen çıkarttım. Şimdi çok iyiyim. İnsanın yapmak istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yokmuş.”