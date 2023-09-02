CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Sivas Kongresi’nin 104’üncü yılında TBMM başkanlığına çok anlamlı bir kanun teklifi sundu. Sivas Kongresi’nin vatanın bağımsız ve milli sınırlar içinde bölünmez bir bütün olarak tescillendiğini ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturduğunu vurgulayan Karasu, 4 Eylül’ün “Kurtuluş Bayramı” olarak kutlanmasını gerektiğini belirtti.SİVAS (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, Sivas Kongresi’nin 104’üncü yılında TBMM Başkanlığına anlamlı bir kanun teklifi sundu. Karasu, 4 Eylül’ün “Kurtuluş Bayramı” olarak kutlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Karasu, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104’üncü yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Sivas’ın tarih boyunca coğrafi konumu ve stratejik önemiyle askeri, ticari ve idari bir merkez olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda “emin şehir” olarak kurtuluşta ve kuruluşta çok önemli görevler üstlendiğini kaydetti. “Kurtuluş destanımızın yol haritası, 104 yıl önce bu topraklardan çizilmiştir” diyen Karasu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İşgal altında, yokluklar içerisindeki Anadolu’nun her bölgesinden gelen temsilciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük öngörüsüyle Anadolu’nun “en güvenli yeri” olarak Milli Mücadelemizin yönetim merkezi Sivas’ta bu ülkenin kaderini değiştirmişlerdir. Sivas Kongresi’nde ortaya konulan ve alınan irade birliğiyle birlikte ulusumuz, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Aziz Atatürk, ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ sözüyle 4 Eylül Sivas Kongresi’ni ve Sivas’ın önemini bir asla silinmeyecek şekilde tarihimize işlemiştir. 1919’da Samsun’a çıkış ile başlayan uzun yolculukta; vatanın bağımsız ve milli sınırlar içinde bölünmez bir bütün olarak tescillendiği karargah olan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan bu kongre Sivas’ın onuru, biz Sivaslıların gururudur”

HER ADIMDA KARARLARLARA BAĞLIYIZ

Mesajında, “Bizler de bugün, attığımız her adımımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık bilinci ve sorumluluğuyla atıyoruz” diyen Karasu, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ulu Önderimiz’in bizlere gösterdiği muasır medeniyet hedefinden bir an olsun ayrılmadan, aklın ve bilimin öncülüğünü benimseyerek; “kimsesizlerin kimsesi” olan Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında kalıcı bir biçimde demokrasi ile taçlandırmak için emin adımlarla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele tarihinde özel bir yere sahip olan Sivas Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, kongre delegelerini, kongreye ev sahipliği yapan hemşehrilerimiz olan Sivaslıları bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum”

4 EYLÜL KURTULUŞ BAYRAMI OLSUN

Kongreye Sivas halkının da vatanın bağımsızlık mücadelesi için tek bir vücut olarak, büyük inanç ve güvenle zafere giden yolu açtığını vurgulayan CHP’li Karasu, TBMM Başkanlığına da anlamlı bir kanun teklifi sundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” sözüne dikkat çeken Karasu, “Atamızın veciz sözünden hareketle; Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılından itibaren tüm yurtta ve dış temsilciliklerde ‘Kurtuluş Bayramı’ olarak kutlanması, hem Sivas Kongresi’nin tarihteki önemi, hem de bu mücadeleye destek veren tüm Kuvayi Milliye şehitleri anısını yaşatmak adına özel ve ayrı bir anlam taşıyacaktır” dedi.