Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nın 4 ilde düzenlediği operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah hepinizden razı olsun. Bot hesapların paylaşımları değil, kahramanların gece gündüz demeden yaptıkları bu operasyonlr gerçek. Bilinsin ki, zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve milletimizi zehirlemeye kalkan o uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1699658298520174903

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirilirken, operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'deki operasyonda TEM Otoyolu üzerinde durdurulan otobüste yapılan aramada 765 kilogram eroin ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ise durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, narkotik suçların yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerinde kırsalda gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın Genç kırsalında yapılan aramada da, 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar ie 3 milyon 325 bin 468 kök keneveri ele geçirilirdi. Jandarma İstanbul'da ise KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 280 kilogram skunk ele geçirilirirken, operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.