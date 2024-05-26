Sakarya’nın Kocaali ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde yaralanan 4 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hızar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı Opel marka otomobil ile O.A. idaresindeki 54 AKK 143 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobildeki Semahat Akbıyık ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. ve H.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede durumu ağırlaşan Semahat Akbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.