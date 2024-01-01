Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesi Ahıska caddesi üzerinde meydana geldi.

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Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kent merkezinden Yaylacık istikametine giden Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursada Cip 4 Metre Yukseklikten Dustu 1 Yarali 7835 Dhaphoto3 659311Ec20B46

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bursada Cip 4 Metre Yukseklikten Dustu 1 Yarali 9934 Dhaphoto5 659311E5Cc2B1

Kaynak: DHA