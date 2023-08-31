İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştığını duyurdu.

Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanları tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var: Son terörist de etkisiz hale getirmek" ifadelerini kullandı.