İzmit Belediyesi, 2020 yılından bu yana 7 bin 500 kişiye verdiği ücretsiz diyetisyen hizmetiyle halkın yaşam kalitesini yükseltti.

İzmit Belediyesi’nin kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü bünyesinde ilk kez 2020 yılında İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmetiyle binlerce kişinin yaşam kalitesi yükseltildi. Halkın gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte İZGİM’den sonra Belsa Plaza B Blok, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Zübeyde Hanım Konağı, Hanımeli İZMEK Kurs Merkezi, Alzheimer Yaşam Evi, Akpınar Gençlik Merkezi ve Asırlık Çınar Evlerinde de verilen hizmetten 2020 yılından bu yana 7 bin 500 vatandaş yararlandı. Halen aralıksız olarak sürdürülen ücretsiz diyetisyen hizmetiyle hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında vatandaşlara destek verildi.