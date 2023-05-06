Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mürvet Cozur, 40 yıl önce başladığı gözleme yapımında şimdi siparişlere yetişemiyor.

40 yıl önce eşi Zekeriya Cozur ile birlikte hobi olarak gözleme yapmaya başlayan 65 yaşındaki Mürvet Cozur, evinde yaptığı gözlemeleri paket servis ile satmaya başladı. Bir süre sonra eşinin vefat etmesi üzerine gözleme yapmayı bırakan ancak gelen talepler üzerine ilçe merkezinde tezgah açan Mürvet Cozur, adeta zamana meydan okuyor. El emeği göz nuru yaptığı gözlemelerini satarak evini geçindiren Mürvet Cozur çocuklarının desteği ile hayata tutunduğunu anlattı. Her ilden gözleme yemeye gelen olduğunu ifade eden Cozur şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 25 yaşımda eşimle beraber mesleğe başladım. Önceleri evde yapıp servis ediyorduk. Daha sonra eşimin vefatından sonra kent meydanına talepler üzerine yerleştim. Burada yıllardır gözleme yaparak geçimimi sağlıyorum. Bana burada 'kadın başına yapamazsın' dediler. İnandım, çocuklarımın desteği ile hayata tutundum. Çocuklarımı gözleme satarak büyüttüm. Benim burada günlük bir satışım adet olarak belli değil. Siparişler anlık olarak değişiyor. Burada merak edip yemeye gelen misafirlerimiz oluyor. Her ilden gelen oluyor, ben de bu mesleğe çocuklarım ile devam ediyorum."