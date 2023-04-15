Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa’da kangrenleşen sorunlara neşter vuran ve bu sorunları çözüme kavuşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kent merkezinde toplam 25 mahalleyi içine alan alanda 40 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Vatandaşlar tapularını Başkan Beyazgül’ün elinden aldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa genelinde yapılamaz denilenleri yapan ve çözülemez denilen sorunları çözüme kavuşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Haliliye ve Eyyübiye ilçe merkezlerinde toplam 840 adet tapu ve buna bağlı 2719 hissenin sorununu çözüme kavuşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda gerçekleştirilen programda hak sahipleriyle bir araya gelen Başkan Beyazgül Şanlıurfa’nın kangrenleşen sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini aktardı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ŞANLIURFA’NIN ÖNEMLİ MESELELERİNİ ÇÖZMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Beyazgül, “ Biz iş başına geldikten sonra bunlar yapılabilir mi dendi hepsini Allah’a çok şükür elimizi uzattık ve Allah nasip etti ve başardık. Çözüme kavuşturduğumuz konuların her biri bir devrimdir. Yıllardır çözülemeyen iş bunlar ve kalsa çözülmesi mümkün olmayan işlerdir. Öyle projeleri gerçekleştirdik ki, Açıksu Caddesine girmek istedim dediler başkanım buraya girme burası çok zor konu hayır çözülmesi gerekiyorsa gireceğiz dedik. Kalenin altına girdik orada 300 yapı, Diyarbakır yolu ile Viranşehir yolunu bir birine bağladık. İlk Akçakale yolu çıkışını yaptığımız zaman başkanım otoban mı yapıyorsun veya uçak mı inip kalkacak dediler ve bunların hepsi birer birer Urfa’nın meselelerini çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz.” Diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK GÜÇLÜ BİR BELEDİYEDİR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin çok güçlü bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Beyazgül, “ Belediye olarak 915 tane araç aldık. Türkiye’de hiç bir belediye bu kadar araç almamıştır. Bunlar Urfa’nın malı, Urfalılar sahip olduğu bu araçlar gelecekte de bizim işleri görmeye de devam edecek. Onun için de depremde ve selde çok çabuk bir şekilde işin içerisinden çıktık. Uzun süredir depremde insanlar dışarda kalmış olmasına rağmen belediyemiz onları güzel bir şekilde misafir edebildi ve bir yandan da Adıyaman’a 50 bin ekmek ve Kahramanmaraş’a da 50 bin ekmek gönderdik. İşte bu bir güçlü belediye, bunu yapan başka bir belediye var mı bir yandan deprem gördük bir yandan da depremzedelere yardım ediyoruz. Sel zamanında karakoyun mahallesinde 135 yapıyı kamulaştırmamış olup boşaltmasaydık ve yine karakoyun etrafında güney ve kuzey yolu hattı üzerinde Karakoyun’a bitişik yerde 183 tane binayı kamulaştırıp boşaltmamış olsaydık Allah muhafaza oradaki halkımızın ve muhtarlarımızın beyanı burada yüzlerce insan kaybedebilirdik.” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BU YANA 1800 YAPI KAMULAŞTIRDIK”

Şanlıurfa’da çarpık kentleşme ve gecekondu sorununun olduğuna dikkati çeken Başkan Beyazgül, “ Kentsel dönüşüme girdiğimiz zaman, biz geldiğimiz zaman oturduk bazı mahallelerimiz de yoğunlaşma 0,6’ydı hemen el atalım dedik ama yoğunlaşma 1,2’ye çıktı ama olsun yine de çözeceğiz bunları. Biz geldik 476 tane yapıyı kamulaştırdık turizm yolunu açtık, arkasından 100’e yakın yapıyı kamulaştırdık. Osmanlı Mahallesinde ki yolu açtık ve arkasından da 49 tane yapıyı kamulaştırdık Asya Mahallesin deki yolu açtık. Oralara da girdiğimiz zamanlarda buralara girme, çok zor dediler ama bizler ise sorunları böyle birer birer çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Kentsel daire başkanlığını kurduk arkadaşlarımız bu konu da gerçekten önceden de bilgi sahibi ve donanım sahibi ama imkân sahibi değildi bunları kurunca onlarında önü açıldı yollarına devam ettiler ama bu yol uzun bir yol çünkü Urfa’nın 3/2’si gece kondu. 1800 tane yapı kamulaştırdık yıktık, kalenin arkasını biliyorsunuz, turizm yolunu biliyorsunuz, Asya Mahallesini biliyorsunuz, Kızılkoyunu biliyorsunuz, Kızılay’ı biliyorsunuz ve Kızılay daha şehrin göbeğinde meydan açmak için 172 tane yapıyı kamulaştırdık, ne yaptık belediye binasını da yıktık ve onu da kamulaştırdık.” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “TAPULARINIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Tapu ve mülkiyet sorunu çözüme kavuşan ve tapularını alan vatandaşlara hayırlı olsun diyen Başkan Beyazgül, “ Urfa’yı dönüştürmek buradan geçecek bunun için de buraya çok ağırlık vereceğiz. Yoksa bu3/2 gece kondu şehri artık tıkanır, yaşanamaz hale gelir, çocuklarımızın oyun oynayacak nefes alacak bir yer yok, yaşlılarımızın bir ağaç altı yok böyle bir şehir oluşmuş durumda ve bizler bu şehri çözeceğiz çözmeye devam ediyoruz. Bana göre de bu bir devrim hiçbir şehrin yapmadığı bir devrim duanızı istiyoruz inşallah bu tapu sahiplerine tapuları ulaştırmaya Allah bizlere nasip etsin burada birçok mahallemiz var tapularınız Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu ilk adım olmadan kentsel dönüşüm olmaz bu tapularınız verdikten sonra inşallah modern evlere girmenin ilk basamağını atmış olacağız. Karakoyun mahallemizi de kentsel dönüşüm için meclisimize sunduk inşallah onu da çıkaracağız ve orayı da bitirmiş olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah tapularımız dağıttık ama ne diyoruz Urfa deyimi ile duamız darısı diğer tapu sahiplerinin başlarına olsun.” Diye konuştu.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek uzun yıllardır çözüşemeyen bir sorunu daha Başkan Beyazgül’ün girişimleri ve gayretleriyle çözüme kavuştuğunu aktardılar.

Tapularını Başkan Beyazgül’ün elinden alan vatandaşların da mutlulukları gözlerinden okunurken vatandaşlar Başkan Beyazgül’e yaparsa Başkan Beyazgül yapar sözünün bir kez daha hakkını teslim ettiğini ifade ettiler.