Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Yasa Dışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandıANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili detaylı paylaşımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında Elazığ'da yakalanan bir şüphelinin, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilirken, Bingöl'de yakalanan diğer şüpheli hakkında ise yasa dışı bahis nedeniyle işlem yapıldığını belirlendi.

Operasyonların çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1816696824838696997