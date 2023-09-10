Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ne bağlı huzurevlerinde hizmet alan bin 923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda başlattıkları Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri kapsamında bin 923 yaşlı bireye eğitim verildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığa bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

Aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda yaşlı vatandaşların gelişen dünyaya uyum sağlamaları amacıyla dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Göktaş, "Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda bakanlık olarak yaşanan güncel ve teknolojik gelişmelerle her türlü ihtiyacın çevrimiçi yollarla sağlanmasıyla beraber Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık eğitimleri çalışmalarına hız verdik" dedi.

Eğitim programının ilk olarak pilot il seçilen İstanbul’daki 5 huzurevinde 2021 yılında başladığını anımsatan Bakan Göktaş, hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 43 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplamda bin 923 yaşlıya Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildiğini, yaşlıların gönüllü olarak katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

“10 DİJİTAL BAHAR ODASI HİZMET VERİYOR”

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek ve teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırlanan “Dijital Bahar Projesi” kapsamında da, mevcut durumda Ankara, İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Osmaniye, Samsun, Erzincan illerindeki 9 huzurevinde 10 Dijital Bahar Odasının hizmete devam ettiği kaydedildi.