Elektrik kesintileriyle başlayan dostluk, 45 yıl sonra yeniden tazelendi. Sanayi site sporda oynayan isimler, yemekte bir araya geldi.

1970’li yılların ortasında Sanayi Sitesi’nde çalışan ve 2 saatlik elektrik kesintilerini futbol oynayarak geçiren, böylelikle Sanayi Site Spor’u kuran 20’yi aşkın eski futbolcu İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve İnegöl Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen’in organizasyonunda bir araya geldiler.

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan yemek sonrası yaptığı konuşmada; “45 yıla yakın bir süre önce başlayan bir dostluğumuz var. Hemen hemen tamamı mobilyacı olan, birlikte futbol oynadığımız arkadaşlarımız, ağabeylerimiz ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vefat eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Oynadığımız iddialı maçlar vardı. Birlikte çok özel anılarımız var. Birlikte sanayide çalıştığımız aynı zamanda birlikte futbol oynadığımız takım arkadaşlarımızla Enver İnegöl Köftecisi’nde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda yemeğimize sponsor olan Lütfi Şimşek’e de teşekkür ederiz. Biz Temmuz ayında her yıl buluşalım istiyoruz. Yemeğimize teşrif eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayhan’ın ardından eski oyuncular anılarını paylaşırken; toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.