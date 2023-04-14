Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 456 sözleşmeli erin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 456 sözleşmeli er, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.