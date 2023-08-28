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Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki ayakkabı tamir ustası İsa Avşar 46 yıldır mesleğini sürdürüyorMANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre İlçesinde   yaşayan evli  4 çocuk babası 58 yaşındaki İsa Avşar 46 yıldır ayakkabı  tamirciliği yapıyor.

Yunusemre'nin  Muradiye Mahallesinde 15 metrekare iş yerinde  mesleğini sürdüren ve  İşlerinin  yoğun olduğunu çırak bulamadığını aktaran  ayakkabı tamir ustası İsa Avşar "ayakkabı tamirciliği altın bilezik. Meslek öğrenmek isteyen gençlerin öğrenmesini tavsiye ederim. Ben bir daha dünyaya gelsem yine ayakkabı tamir ustası olurum "  dedi.

4 çocuğunu ayakkabı tamirciliği yaparak okutup büyüttüğünü söyleyen İsa Avşar "Bizim meslek son demlerini yaşıyor. Benden sonra bu makineleri  çalıştıracak yok. Çırak olmaması ve yetişmemesinden biraz endişeliyim. Ayakkabı tamirciliği yok olmaya yüz tutmuş bir meslek artık.  Bizim işlerimiz hareketli. Bu meslek  yok denecek kadar az. Biz tamirciler yoğun çalışıyoruz.   Her türlü ayakkabı tamiri yapıyoruz. Spor ayakkabı, kundura ayakkabı, sandalet ve terliği vatandaşlar tamir için bizlere getiriyor" dedi.

"BENİM 46 YILLIK SLOGANIM VAR

İsa Avşar  "Vatandaşlarımıza söylediğim sloganım var 'eski ayakkabınızı atmayın getirin bize,  yenileyelim verelim size' bu sloganı ben yıllarca  kullanıyorum. Bu slogan bana özgü ve vatandaşlar tarafından da sevildi ayrıca karşılığını da buldu.  

Yılda binlerce ayakkabıyı çöpe atmaktan kurtardıklarını  aktaran ayakkabı tamir ustası İsa Avşar "Bizim tamir yaptığımız ayakkabılar çöpe atılmadığı için çevre kirliliğinin önüne  geçmiş oluyoruz.  Ayakkabı ham madde  günümüzde çok pahalı. Bizim yaptığımız  tamirler sayesinde binlerce  ayakkabı az üretildiği için ülke ekonomisine  katkı sağlıyoruz.   Benim son sözüm yetkililer bizim gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmaya yardımcı olurlarsa sevinirim. Hayat şartlarından dolayı eskiye çok rağbet var. İşlerim çok yoğun. Vatandaşlar eskiyen ayakkabılarını tamir yaptırıyor. Yeni ayakkabı fiyatlarının yükselmesi  ayakkabı tamircilerinin işinin artmasını neden oldu"  dedi.