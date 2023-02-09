Gaziantep'deki yıkımdan kurtulan 47 depremzede İnegöl Kafkasspor otobüsüyle İnegöl'e getirildi.

Deprem bölgelerine yardımda yarışan İnegöl, bu kezde depremzedelere kucak açtı.

Deprem bölgesine yardım götürülen İnegöl Kafkasspor otobüsü, dönüşte ise 47 depremzedeyi İnegöl'e getirdi.

Depremzedeleri, Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Kafkaspor Başkanı Celal Ter ve Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk karşıladı. Yol yorgunu olan 47 kişi, Kafkaspor tesislerinde misafir edilip, İnegöl köfte ve ayran ikram edildi. Yemeğin ardından depremzedeler İnegöl de yaşayan akrabalarına teslim edildiler.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Acımız çok büyük ama biz büyük millet ve devletiz. İnegöl Kafkasspor otobüsümüzü Gaziantep'e gönderdik. İnegöl deki yakınlarında konaklamak isteyen vatandaşlarımızı Kafkasspor otobüsüyle getirdik. Kafkasspor tesislerinde misafir ediyoruz. Akrabalarının yanına yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yardım çabalarıyla gurur duyuyorum. Büyük felaketi inşaallah elbirliği içersinde atlatacağız. Yaralarımızı saracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.